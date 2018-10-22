Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre

Bireysel emeklilik sistemi başladığı günden beri yeni düzenlemelerle herkesin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Yeni çalışmaların ardından otomatik katılımda ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar Sistemden çık alamayacağı gibi uygulamaların söz konusu olmayacağı öğrenildi. Kulislerde dolaşan haberlere göre Avustralya modeline dayandırılarak getirilecek olan yeni sistemde emekli olana kadar çıkış yok şeklindeki dedikoduların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

BÖYLE BİR ÖNERİ YOK

Sigortacılık sektörünün üst düzey yöneticileri tarafından verilen bilgiye göre emekli olana kadar Sistemden çıkılmayacağı yönünde neye Özel sektör ne de kamu tarafından verilen bir öneri ya da çalışmanın olmadığı belirtildi. Bir sigorta şirketi CEO’su bu tür uygulamaların sisteme yarar dan çok zarar getireceğini belirterek Avustralya modeli diye bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi.

3 YIL ZORUNLULUK DÜŞÜNÜLÜYOR

Aynı şirketin CEO'su söylenti ile ilgili olarak kamunun ilgili otoriteleri ile görüşme yaptıklarını belirterek böyle söylentilerin antibiyotik olduğunu ve BES sisteminde olan insanlar üzerinde de tepki ile karşılandığını belirtti. Bu söylentiler nedeniyle insanların kafalarını karıştığını belirten CEO, İnsanların Bu nedenle sistemden çıkmak istediğini Fakat böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını söyledi. BES otomatik katılım sisteminde çalışmalar henüz devam ediyor ancak uygulama ile ilişkili süreklilik değil 3 yıl zorunluluk gibi bir çalışma yürütülüyor. 2017 yılından beri Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla uygulanan otomatik katılım sistemi ne 45 yaş altındaki çalışanlar kademeli olarak katılabiliyor ve devlet yüzde 25 teşvik veriyor.