Show Tv’de bu akşam başlayacak olan yeni dizi Çukur Konusu ve Oyuncu Kadrosu çok merak ediliyor. Dev bir kadro ile ekranlara gelmeye hazırlanan yeni dizi Çukur, Pazartesi akşamı Söz ve Kayıt Dışı gibi sezonun iddialı dizilerine de rakip olacak. Peki, Show Tv Yeni Dizi Çukur Konusu ne? Çukur dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Çukur, bu akşam Show Tv’de izleyici karşısına çıkacak. Dizide çok güçlü karakterlerin olması, sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilmesine neden oluyor. Şimdiden Çukur dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Yeni Dizi Çukur reytinglerde nasıl bir başarı yakalayacak. İşte Çukur dizisi hakkında detaylar…

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

Yamaç, artık bu mahallede yaşadığı olaylardan sıkılır ve bu hayattan kurtularak yeni bir dünyaya adım atmaya karar verir. Bunu ailesine de açar. oğullarını tehlike dolu bir hayatta büyüten aile, Yamaç’ın bu kararını kabul etmez. Fakat buna rağmen müzikle uğraşmaya başlayan Yamaç, kendine yeni bir düzen kurar. Sena’nın ise babası eski bir polistir. Yamaç ve Sena birbirlerine deliler gibi aşık olan ve aşklarını her şeyin önünde tutan bir çifttir. Sena’da Yamaç gibi zorlu bir hayat geçirmiştir. Annesini kaybeden Sena, kardeşinin de ölümüne sebep olmakla suçlanmıştır. Paris’te birlikte yaşamaya başlayan Sena ve Yamaç çifti, Yamaç’ın ailesinden gelen sürpriz bir haberle İstanbul’a dönmek zorunda kalır.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Çukur dizisinin başrollerinde Yamaç karakteri ile Aras Bulut İynemli, Sena Karakteri ile Dilan Çiçek Deniz yer almaktadır. Perihan Savaş, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendir, Öner Erkan, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya gibi güçlü isimler de dizinin kadrosunda rol almaktadır.