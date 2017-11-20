Kanal D’de yeniden başlayan Çocuklar Duymasın dizisi yaz sezonunda büyük ilgi ile izlenmiş, reytinglerde de birinci olmuştu. Ancak yeni sezonun başlaması ile dizi reytinglerde büyük bir düşüş yaşadı. Son günlerde dizinin final yapılacağı iddia edilirken, Çocuklar Duymasın Dün Akşam yayınlanmadı.

Dizinin hayranları merak içerisinde yeni bölümün yayınlanmasını bekliyordu. Peki, Çocuklar Duymasın Dün Akşam neden yayınlanmadı? Çocuklar Duymasın final mi yapacak? Yapımcıdan bir açıklama yapıldı mı?

BAŞKA DİZİ YAYINLANDI

Kanal D’de Başrollerini Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi Pazar günleri ekrana geliyordu. Ancak, dün akşam yayınlanması gereken Çocuklar Duymasın yerine yeni bir dizi ekrana geldi. İzleyiciler Çocuklar Duymasın yeni bölümü beklerken başka bir diziyi karşılarında görünce Çocuklar Duymasın neden yok sorusunun yanıtını aramaya başladı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL Mİ YAPACAK?

Konu hakkında dizinin sosyal medya hesabından hiçbir açıklama yapılmadı. Henüz yapımcı Birol Güven’den de gelen bir açıklama yok. Çocuklar Duymasın dizisinin başka bir gün mü yayınlanacağı yoksa final mi yapacağı izleyenler tarafından merak ediliyor.

MELTEM, HALUK’TAN AYRILMAYA KARAR VERMİŞTİ

Çocuklar Duymasın son bölümde, Meltem eşi Haluk’tan boşanma kararı almıştı. Haluk ise çok sevdiği karısının bu kararına saygı duymuş, avukatı aracılığı ile boşanma işlemlerini başlatmıştı. Haluk’un bu durumu bu kadar kolay kabullenmesine şaşıran Meltem’in hayatına şirketinde çalışan boşanmış bir kadının girmesi ile işler iyice karışmıştı. Bu sırada Tuna ve Gönül’de arkadaşlarını barıştırmanın yollarını aramaya başladı.