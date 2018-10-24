﻿ Kadın Dizisi Son Bölüm ile Salı Gecesine Damga Vurdu

Kadın Dizisi Son Bölüm ile Salı Gecesine Damga Vurdu

Kadın 37. bölüm fragmanı herkes tarafından merakla bekleniyor. Kadın dizisi son bölüm adeta dün gece televizyon ekranlarına damga vurdu. Dizinin hayranları izledikleri son bölümün ardından Kadın 37 bölüm yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte dün akşam yayınlanan kadın son bölümden can alıcı sahneler…

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Kadın Dizisi Son Bölüm ile Salı Gecesine Damga Vurdu
Kadın Dizisi Son Bölüm ile Salı Gecesine Damga Vurdu
  • Yazar: melek eren
  • E Posta: m.eren@ashaber.com
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Tarih: 2018-10-24 Saat: 09:57:53
Güncelleme : 2018-10-24 09:57:53

Kadın dizisi son bölümde duygu dolu anlar yaşandı. Dram ve gözyaşının hakim olduğu dizide dün gece Çocuklar babaları ile karşı karşıya geldi. Kadın 36 bölüm biter bitmez izleyenlerde internet üzerinden kadın 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. 

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp eşi Bahar ve çocukların mezarına gitti. Fakat mezarlıkta gördüğü manzara karşısında çok olan Sarp yeni kayınpederinden hesap sordu. Suat’ı bütün olanlardan sorumlu tutan Sarp, gerçekleri Suat’tan öğrenemeyince, Enver’in kapısını çaldı. Bu sırada evin kapısında Arif ile karşı karşıya gelen Sarp, Arif'ten beklemediği bir tepki aldı. Bu defa Enver'den hesap soran saat Bahar ve çocukların yaşadığını öğrendi. Peki, Sarp çocuklarına ve karısına kavuşabilecek mi?

KADIN 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi kadın 36. bölüm ile dün akşam yine izleyenlere ekran başına kilitledi. Büyük gözyaşı ve dramın hakim olduğu son bölümün ardından izleyenler, Kadın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Dizinin hayranları fazla merakla kalmadı çünkü yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından geldi. Kadın yeni bölüm de herkesi büyük bir yüzleşme bekliyor. Sarp, kendisini karısından ve çocuklarından koparan herkesten hesap sormaya kararlı. Kocasının ortaya çıktığından habersiz olan Bahar ise hastane odasında iyileşmek için mücadele veriyor. 

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