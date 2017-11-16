Meryem 16. Bölüm bu akşam Kanal D’de ekrana geldi. Gülümser’in ölümü Savaş ve Güçlü’yü yıktı. Meryem’de bir o kadar etkilendi. Gülümser’in katilinin de ölmesi ile ortalık yeniden karıştı. Savcı durmak bilmiyor, cinayet üstüne cinayet işleyen savcının sonunun nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Peki, Meryem 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi Meryem 16. bölüm ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Gülümser’in ölümü dizide şok etkisi yarattı. Burcu ve Güçlü bu açı ile biraz daha yakınlaşırken, Meryem ve Savaş’ın arasında da buzlar giderek eriyor. Birbirlerine aşık olan ama hala bunu itiraf edemeyen Meryem ve Savaş, bu bölümde daha da yakınlaştı. Meryem, Gülümser’in son isteğini yerine getirdi ve fırına geri döndü. Peki, Meryem 17. yeni Bölümde neler olacak?

MERYEM 16. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem son bölümde Güçlü annesinin katilini öldürmedi. Ancak planları hiç bitmeyen savcı, Yurdal’ın adamlarına katili öldürttü. Katil ise öleceği sırada savcının kendisini azmettirdiğini Yurdal’ın adamına söyledi. Fakat Savcı bunun da altında kalmadı ve onları da öldürdü. Güçlü, Savaş, Meryem ve Burcu ise Gülümser’in evinde bir araya geldi. Bu acı, onların arasındaki bağı biraz daha kuvvetlendirdi. Annesinin cenaze günü savcı Güçlü’yü aldırınca ipler iyice gerildi.

MERYEM 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Meryem 16. bölümün hemen ardından Meryem 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu aranmaya başlandı bile. İlgi ile izlenen Meryem dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra sitemizden sizlerle de paylaşacağız.