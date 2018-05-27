﻿ Savaşçı 46. Bölümde Tehlike Giderek Yaklaşıyor! Kaan Yüzbaşı Leyla ile Başa Çıkabilecek mi, Bayram Ölecek Mi?

Savaşçı 46. Bölümde Tehlike Giderek Yaklaşıyor! Kaan Yüzbaşı Leyla ile Başa Çıkabilecek mi, Bayram Ölecek Mi?

Savaşçı dizisi 46. bölüm fragmanı Bayanlarda büyük heyecan oluşturdu. Yeni bölümde yine aksiyon dolu sahneler savaşçı izleyicilerini bekliyor. Leyla'nın her yerde karşısına çıkması Kağan'ın kafasını karıştırmaya başladı. Ayrıca Leyla'nın varlığı nedeniyle Aslı ve Kaan arasında da bir gerginlik yaşanıyor. Peki, savaşçı yeni bölümde neler olacak? Bayram Başçavuş ölecek mi?

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Savaşçı 46. Bölümde Tehlike Giderek Yaklaşıyor! Kaan Yüzbaşı Leyla ile Başa Çıkabilecek mi, Bayram Ölecek Mi?
Savaşçı 46. Bölümde Tehlike Giderek Yaklaşıyor! Kaan Yüzbaşı Leyla ile Başa Çıkabilecek mi, Bayram Ölecek Mi? Tarih: 2018-05-27 Saat: 05:31:47
Güncelleme : 2018-05-27 05:31:47

Savaşçı dizisi 46. bölüm fragmanı Bayanlarda büyük heyecan oluşturdu.  Yeni bölümde yine aksiyon dolu sahneler savaşçı izleyicilerini bekliyor.  Leyla'nın her yerde karşısına çıkması Kağan'ın kafasını karıştırmaya başladı.  Ayrıca Leyla'nın varlığı nedeniyle Aslı ve Kaan arasında da bir gerginlik yaşanıyor.  Peki, savaşçı yeni bölümde neler olacak?  Bayram Başçavuş ölecek mi?

Savaşçı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanı Adeta şok etkisi yarattı.  Savaşçı yeni bölümde Leyla Yüzbaşı Kağan'ın hayatına iyice sızıyor.   Sinsi Bir plan hazırlayan eylem planı uygulamaya koymakta hiç gecikmiyor.  Üstelik dizinin yeni bölümünde bayram başçavuşun da hayatı tehlikeye giriyor. İşte savaşçı 46 bölümde yaşanacaklar. 

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bir anda sürpriz bir şekilde Kağan'ın karşısına çıkan Leyla kafaların karışmasına neden oldu.  Ayrıca Aslı da Leyla'yı kanundan kıskanarak gerilim çıkardı.  Bir yandan Yüzbaşı Kağan'ın Aşk hayatını karıştıran bir yandan da yaptığı sinsi planı devreye sokmak için hazırlanan Leyla ses getirecek bir eylem yapmaya çalışıyor.   Amacına doğru adım adım ilerleyen Leyla’nın planı karargaha Seyfi dan gelen istihbarat da bozulacak mı?  Kaan ismine Leyla ile ilgili hangi ayrıntıyı fark edecek? Albay Kopuz Seyfi den gelen istihbarat üzerine her ihtimali göz önünde bulundurarak timi topluyor.  Fakat Leyla bu defa daha tehlikeli bir yol seçiyor ve eylemin okulda yapmayı planlıyor.  Sadece Kılıç timi değil yüzlerce kişi ölümle burun buruna geliyor.  Diğer yandan savaşçı 46 bölümde Bayram başçavuşun da hayatı tehlikede.

 

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