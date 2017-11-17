Fi dizisi, Puhu Tv’de yayınlanan ilk sezonu ile 9 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Fi dizisinin yeni sezonu Çi yayınlanmaya başladı. Fakat dün akşam Fi Çi 2. sezon 2. bölüm ekrana gelmedi. Dizinin hayranları ise hemen internet üzerinden Fi Çi 2. sezon 2. bölüm neden yok sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Fi Çi 2. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fi 2. sezonu Çi ilk bölümü geçtiğimiz Perşembe akşamı 90 dakikalık bölüm ile yayınlandı. Nefes kesen ilk bölümün ardından izleyenler de hemen Fi Çi 2. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. Puhutv, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, 2. bölüm bu akşam yani perşembe akşamı yayınlanmayacağını duyurdu. Peki, Fi Çi 2. sezon 2. bölüm Puhu Tv’de ne zaman yayınlanacak?

Fİ Çİ 2. SEZON 2. BÖLÜMÜN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Fi dizisi, Akilah Azra Kohen’in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlandı ve geçtiğimiz sezon Puhu Tv’de yayınlanmaya başlandı. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin paylaştığı diziye çok sayıda ünlü isim de konuk oyuncu olarak katıldı. Fi dizisinin yeni sezonu Çi 1. bölüm ile geçtiğimiz hafta Perşembe günü ekrana geldi ve izlenme rekorları kırdı. Fi Çi dizisi 2. bölümü bu hafta Perşembe akşamı merakla bekleniyordu, ancak yayınlanmadı. Dizinin yayınlandığı Puhu Tv’den yapılan açıklamada ise 2. bölümün 17 Kasım Cuma akşamı yayınlanacağı belirtildi.

Fİ Çİ 2. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

puhutv’de yarın akşam yayınlanacak olan Fi Dizisi yeni sezonun 2. bölümü fragmanı da yayınlandı. Can Manay, artık Duru’ya kavuştu. Peki, bundan sonraki hedefi ne olacak? İşte bütün bu soruların yanıtı yarın akşam Fi Çi dizisi 2. bölümde sizi bekliyor olacak.