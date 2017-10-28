Fenerbahçe'nin eski genel sekreteri ve yönetim kurulu danışmanı Vedat Olcay vefat etti. Fenerbahçelilerin yakından tanıdığı bir isim olan Vedat Olcay Kimdir? Vedat Olcay kaç yaşında hayatını kaybetti?

Fenerbahçe’nin eski genel sekreteri Vedat Olcay vefat etti. Haberin duyulmasının ardından Fenerbahçe kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

VEDAT OLCAY KİMDİR?

1940 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde dünyaya gelen Vedat Olcay, üniversite eğitimi almıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Vedat Olcay, uzun süre Fenerbahçe Kulübü'nde eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini yapmıştır. Fenerbahçe Kulübü’ne uzun yıllar hizmet eden iş adamı Olcay, 78 yaşında hayatını kaybetmiştir.

FENERBAHÇE’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vedat Olcay’ın ölüm haberinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de internet sitesi üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, uzun süre kulübe hizmet eden Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay'a Allah’tan rahmet, acılı ailesine ise başsağlığı dilendi.

AZİZ YILDIRIM’DA BİR MESAJ YAYINLADI

Kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’da hayatını kaybeden Vedat Olcay’ın kulübe uzun yıllar hizmet ettiğini belirterek, desteğini her alanda hissettiklerini söyledi. Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Olcay’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.