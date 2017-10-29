İsimsizler 20. Bölüm dün akşam ekrana geldi. Dizinin hayranları nefes nefese izledi, çünkü şok üstüne şok yaşandı. Dayı’nın kızının yaşadığı ve terörist olduğu anlaşılırken, Handan’ın ise hain çıkması izleyenleri hayrete düşürdü. Peki, İsimsizler son bölümün ardından, İsimsizler 21. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin sevilen dizisi İsimsizler 20. bölüm ile dün akşam izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Kurmay’ın ölümü, Handan’ın hastaneden kaçırılması herkesi şaşkına çevirirken, izleyenleri asıl şok sonradan bekliyordu. Çünkü, Handan hain çıktı. Dayının kızının ise aslında ölmediği ve teröristler tarafından kaçırılarak örgüte katıldığı da anlaşıldı.

İSİMSİZLER 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kurmay’ın ölümü ve Handan’ın kaçırılması isimsiz kahramanları yeni bir maceranın içine itti. Diğer yandan Afran’dan gelen istihbarat ise Fatih ve beraberindekileri Kuzey Irak’a taşıdı. Alınan bütün önlemlere rağmen karakol baskını önlenemedi ve 7 şehit verildi. Fatih ve ekibi karakolu basan hainleri bularak öldürdü. Bu arada Kor Yakup kızını bulmak için Handan’dan yardım istedi. Fakat Yakup’un kızı sınır ötesine terörist kampına götürüldü. Afran, artık bütün şüphelerin üzerinde olduğunun farkında. Amcasının hain olmadığını öğrenen Fatih, dönüşte onu da almak istiyor, ancak Afran görevi tamamlamadan dönmeyi kesinlikle kabul etmiyor. Öldürülen teröristlerin haritasında bir Türkmen köyünün işaretli olduğunu gören Fatih ve ekibi köye gitti. Başkan bir hareketlilik olmadığını geri dönmelerini istedi, ancak Fatih durumdan şüphelenerek köyde kaldı. Nihayetinde köy teröristler tarafından basıldı.

İSİMSİZLER 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İsimsizler son bölüm ile nefes keserken, izleyenler de İsimsizler 21. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman Kanal D’de yayınlanır yayınlanmaz sizlerle de paylaşacağız.