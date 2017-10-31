Fenerbahçe, Süper Lig maçında bu akşam kendi evinde Kayserispor'u ağırladı. Kıran kırana geçen karşılaşmada Fenerbahçe’yi yıkan gol 90+5’te geldi. Karşılaşma uzatmalarda gelen golle 3 – 3 berabere sona erdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında kendi evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelesi yüksek karşılaşmada, Fenerbahçe 90 + 5’te yediği golle 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

ZORLU MAÇTA SON SANİYE GOLÜ YIKTI

Karşılaşma gol düellosu ile geçti. Nefes kesen maçta, Ozan Tufan, Neustadter ve Josef de Souza Sarı-lacivertli ekibin gollerini kaydetti. Umut Bulut, Luis Neto (k.k.) attığı golllerle 2 gol bulan Kayserispor ise 3 – 2 mağlup olduğu maçta 90 + 5’te Asamoah Gyan’ın attığı son saniye golü ile 1 puan çıkarmayı başardı. Karşılaşma, Gyan'ın attığı golün santrası yapılmadan sona erdi.

FENERBAHÇE LİGDE 8. SIRADA YER ALIYOR

Kayserispor bu maçın ardından aldığı puanla ligde puanını 18’e yükseltirken 4. sıraya oturdu, Fenerbahçe ise 16 puanla ligde 8. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Diğer yandan Fenerbahçe takımı Rus ekibi Zenit'ten kiraladığı Luis Neto'nun bonservisini alabilmek için düğmeye bastı. Fenerbahçe’nin bonservis için Zenit'e 1,5 milyon euro teklif götürdüğü öğrenildi. Takımda göze girmeyi başaran Neto’yu Aziz Yıldırım’ın da çok istediği ve transfer içi 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Rus basınında yer alan haberlere göre Zenit ise futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon Euro istiyor.