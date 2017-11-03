Süper Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ve Gençlerbirliği Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Sarı – Kırmızılı takım rakibini kendi evinde gol yağmuruna tuttu.

Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray Gençlerbirliği’ni ağırladı. Galatasaray kendi evinde Gençlerbirliği’ni ezdi geçti.

İLK YARIDA 2 GOL BULDU

Türk Telekom Stadı’nda takımını desteklemeye gelen 40 bin taraftar Sarı – Kırmızılı takıma büyük moral olurken Mariano maçın 7. dakikasında takımını golle buluşturdu. Maçın 43. dakikasına gelindiğinde ise Macion topu rakip takımın ağlarıyla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. Galatasaray maçın ilk yarısını 2-0 tamamlayarak rakibine gözdağı verdi.

İKİNCİ YARIDA GOMİS FIRTINASI

Maçın ikinci yarısı da hızlı ve gollü başladı. Maçın 47. dakikasında Gomis şık golüyle takımına 3. golü getirirken, Tolga Ciğerci’de arayı açmadan 50. dakikada topu kaleyle buluşturdu ve skoru 4’e yükseltti. Kendi evinde rakibine göz açtırmayan Galatasaray’ın 5. ve son golü yine Gomisten geldi ve Gomis 81. dakikada bir gol daha kaydetti. Maçın 84. dakikasında ise Gençlerbirliği’nin oyuncusu Aleksandar Scekic topu Sarı – Kırmızılı takımın ağlarıyla buluşturdu ve maç 5-1’lik skorla tamamlandı.

GALATASARAY PUANINI KAÇA ÇIKARDI?

Süper Toto Süper Lig’e muhteşem bir başlangıç yapan ve zirveden inmeyen Galatasaray zirvedeki yerini koruyor. Gençlerbirliği’ni kendi evinde 5-1 mağlup eden Galatasaray puanını bu galibiyetle 26’ya yükseltmiş oldu.