Fenerbahçe Süper Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Döneminin en kötü zamanını geçiren Fenerbahçe’de deneyimli teknik adam Aykut Kocaman’dan istifa sinyali verdi.

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik adamı Aykut Kocaman, Süper Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberlik sonrasında istifa sinyalleri verdiği öğrenildi. Ortada ciddi bir başarısızlık var diyen Kocaman, kendi adına üzerine düşen faturayı ödeyeceğini söyleyen Aykut Kocaman, istifasının sinyallerini açık bir şekilde verdi.

‘FERNEBAHÇELİLER RAHAT OLSUN’

Süper Lig’de oynanan 11 maçın ardından sadece 17 puan toplayabilen Sarı Lacivertli takımda büyük bir deprem yaşanıyor. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapan Aykut Kocaman, Lig’in başlamasından itibaren alınan puan durumunun Fenerbahçe’nin gücünün çok altında olduğunu söylerken, ortada ciddi bir başarısızlık olduğunu, başarıda ve başarısızlıkta herkesin payı olduğunu belirtti. Bu durumda önce kendi ve takım daha sonrada oyunculara baktığını söyleyen Kocaman, bu seviyedeki oyuncu grubunun 3-4 senede yapacağı hataları 13-14 maçta yaptığını ve bir yerden sonra kırılma yaşandığını söyledi. Bu durumun bir faturası olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, kendi adına Fenerbahçe için gerekeni yapacağını söyleyerek Fenerbahçeli taraftarların rahat olmasını istedi. Oynanan maç sonrasında takım genelinde büyük bir sorun yaşanırken Aykut Kocaman henüz istifasını resmi bir şekilde açıklamadığı yaptığı son açıklamada net olarak istifa sinyali verdiği görüldü.