﻿ 5 Kasım 2017 Serbest Piyasa Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Yükselişte

5 Kasım 2017 Serbest Piyasa Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Yükselişte

Altın fiyatları hafta sonunun son günü olan Pazar gününe son zamanların en büyük yükselişi ile devam ediyor. Çeyrek altında yaşanan büyük yükseliş tüm hızıyla devam ederken gram altın 158 liralık seyrinde ilerliyor. İşte 5 Kasım 2017 serbest piyasa altın fiyatları…

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5 Kasım 2017 Serbest Piyasa Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Yükselişte
5 Kasım 2017 Serbest Piyasa Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Yükselişte Tarih: 2017-11-05 Saat: 02:58:51
Güncelleme : 2017-11-05 02:58:51

Altın fiyatları hafta sonunun son günü olan Pazar gününe son zamanların en büyük yükselişi ile devam ediyor. Çeyrek altında yaşanan büyük yükseliş tüm hızıyla devam ederken gram altın 158 liralık seyrinde ilerliyor. İşte 5 Kasım 2017 serbest piyasa altın fiyatları…

Kapalıçarşı’da altın fiyatları Pazar gününe alıcısını üzen bir başlangıç yapıyor. Hafta sonunun son gününde çeyrek altında yaşanan yükseliş devam ederken gram altın yükselişine ara vererek az da olsa yüz güldürüyor. Altın alıcıları yaşanan altın fiyatlarındaki yükselişlerden büyük şekilde etkilenirken yatırımcılar altında yaşanan yükselişlerle rahat bir nefes alıyor. Peki, 5 Kasım 2017 Pazar gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki seyir nasıl devam etti? İşte tüm detaylar…

ÇEYREK ALTIN 258 LİRA

5 Kasım 20172ye 258 liralık yükselişi ile devam eden çeyrek altın son günlerinin en büyük yükselişi ile alıcısını karşılıyor. Gram altın piyasalardaki hareketlilik sonrası durulma yaşarken 158 lirayla güne düşüşle başlıyor. Cumhuriyet altını Pazar gününü 1.055 lirayla açarken, tam altın 1.031 liradan yeni günde alıcısı ile buluşuyor. Yarım altın da yükselişini sürdüren çeşitler arasında yer alıyor ve 517 liradan günü açıyor. Diğer yandan 22 ayar bilezik 144,309 lirayla yükselişini sürdürürken, beşli altın fiyatları da 5.142 lirayla yükselişi devam eden altın çeşitleri arasına giriyor.

 

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