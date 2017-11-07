﻿ 7 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın ve Gram Altın 7 Kasım 2017 Fiyatları!

7 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın ve Gram Altın 7 Kasım 2017 Fiyatları!

Altın bugün ne kadar? 7 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları ne kadar oldu gibi sorular herkes tarafından merak ediliyor. Son günlerde yükselmeye devam eden altın, bugün biraz daha sabit kalmış gibi görünüyor. Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatlarında ufak kıpırdanmalar olsa da daha hızlı bir yükseliş olmayacağa benziyor. Peki, 7 Kasım 2017 Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın piyasasında bugün son durum ne?

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7 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın ve Gram Altın 7 Kasım 2017 Fiyatları!
7 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın ve Gram Altın 7 Kasım 2017 Fiyatları! Tarih: 2017-11-07 Saat: 07:00:37
Güncelleme : 2017-11-07 07:00:37

Altın bugün ne kadar? 7 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları ne kadar oldu gibi sorular herkes tarafından merak ediliyor. Son günlerde yükselmeye devam eden altın, bugün biraz daha sabit kalmış gibi görünüyor. Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatlarında ufak kıpırdanmalar olsa da daha hızlı bir yükseliş olmayacağa benziyor. Peki, 7 Kasım 2017 Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın piyasasında bugün son durum ne?

Güncel Altın Fiyatları son günlerde ABD ile yaşanan vize krizi, Almanya ile gergin siyasi ilişkiler yüzünden altın fiyatları giderek artıyordu. Altında son günlerde yaşanan bu artış, 7 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatlarını nasıl etkiledi? Yakınlarına hediye almak, yatırım yapmak ya da birikim yapmak için tercihini altından yana kullananlar bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte Çeyrek Altın ve Gram Altın 7 Kasım 2017 Fiyatları ve güncel altın piyasasında son durum…

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM – 7 KASIM 2017 SALI
7 Kasım 2017 Salı altın piyasası güne küçük kıpırdanmalar ile başladı. Gram altın günün başlangıcında 158-159 lira arasında seyretmeye devam ediyor. Kapalıçarşı’da Çeyrek altın 7 Kasım 2017 Salı günü, 251,99 lira alış, 258,29 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Yarım altın ise bugün 503,97 liradan alınıyor, 516,57 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını bugün Kapalıçarşı’da 1043,63 lira alış, 1059,40 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. 7 Kasım 2017 Tam ziynet altını ise 1007.16 lira alış, 1039,41 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Altında son günlerdeki artış biraz olsun durmuşa benziyor. Altının yükselişi bundan sonra da devam edecek mi sorusunun yanıtı ise hala yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 

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