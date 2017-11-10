﻿ Türkiye, Romanya Karşısında Hezimete Uğradı

Türkiye, Romanya Karşısında Hezimete Uğradı

A Milli Futbol Takımımız, etkili oynayamadığı hazırlık müsabakasında Romanya karşısında hezimete uğradı. A Milli Takımımız, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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Türkiye, Romanya Karşısında Hezimete Uğradı
Türkiye, Romanya Karşısında Hezimete Uğradı Tarih: 2017-11-10 Saat: 01:03:35
Güncelleme : 2017-11-10 01:03:35
A Milli Futbol Takımımız, etkili oynayamadığı hazırlık müsabakasında Romanya karşısında hezimete uğradı. A Milli Takımımız, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. 
 
A Milli Takımımız, hazırlık müsabakasında Romanya'nın Cluj kentinde bulunan Dr. Constantin Radulescu Stadında Romanya'ya 2-0 yenildi. Milliler, sergilediği kötü performansla hayal kırıklığı yaşattı. 
 
Romanya Milli Takımının ilk golünü, futbol yaşamını Karabükspor'da sürdüren Gheorgh Grozav 42. dakikada kaydetti. 
 
Milli Takımımız, karşılaşmada o kadar kötü performans sergiledi ki Romanya kalesine ilk şutunu 49. dakikada Cenk Tosun ile çekebildi. 
 
Romanya Milli Takımının ikinci golü de 69. dakikada yine Karabükspor'un futbolcusu Gheorgh Grozav'dan geldi. Romanya, Grozav'ın kaydettiği iki golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken Milli Takım, oynadığı futbol ile geleceğe dair ümit vermedi. 
 
Milli Takımımız, Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da ikinci hazırlık maçını oynayacak. 
       
Türkiye Romanya Cluj Gheorgh Grozav
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