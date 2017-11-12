Hafta içi olduğu gibi, hafta sonu da altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın son gününde 12 Kasım 2017 Pazar Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu sorusu vatandaşlar tarafından aranıyor. Son günlerde oldukça hareketli bir tavır sergileyen altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları ne durumda? 12 Kasım 2017 Pazar altın fiyatlarında son durum ne? İşte, son dakika altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

12 Kasım 2017 Pazar altın fiyatları güne düşüşle başladı. Peki, bugün altın kaç lira oldu? Altında bugün ufak hareketlenmeler yaşansa da hala durgun seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan o hızlı yükseliş bir anda durdu ve altın daha durgun seyretmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında genel yükseliş devam edecek mi? Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 12 KASIM 2017

Altın fiyatları, son dönemde yaşanan uluslararası gerilimin ardından yükselmeye başlamıştı. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş şu anda durdu. Yatırım için ya da hediyelik için altın almak isteyenler, güncel altın fiyatlarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. 12 Kasım 2017 Pazar altın fiyatları nasıl oldu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. 12 Kasım 2017 güncel altın fiyatlarında son durumu anlık olarak takip ediyor ve sizlere ulaştırıyoruz. Gram altın bugün güne158,47 lira alış, 158,52 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın ise bugün 253,59 liradan alınırken 259,93 liradan satılıyor. 12 Kasım 2017 Pazar yarım altın fiyatları ise 507,17 alış, 519,85 lira satış olarak gerçekleşiyor.