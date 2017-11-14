Star Tv’nin rekortmen dizisi Söz 21. bölüm ile bu akşam ekrana geldi. Reytingleri alt üst eden Söz dizisi son bölümde gözyaşları adeta sel olup aktı. Söz 21. Bölümde Ateş vuruldu, Ahmet Kartal bebek ise terörist kadın tarafından kaçırıldı. Tim bir yandan Ateş’in kurtulması için dua ederken, bir yandan da Ali Haydar’ın bebeğinin bulunması için çalışmaya başladı. İşte Söz dizisi 21. son bölümde yaşananlar ve Söz Dizisi 22. Yeni Bölüm Fragmanı…

Söz dizisi ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen Söz 21. Bölüm yine izlenme rekorları kırdı. Ateş, komutanı için kendisini feda etti. Komutanın evine gelip kadınları rehin alan terörist ise Ahmet Kartal bebeği alıp kaçtı. Yavuz, evde yaşanan olaylardan habersiz restorana hareket etti. Tim ve onlarca sivil Çolak tarafından rehin alınmış durumda. Peki, Yavuz timi kurtarmayı başarabilecek mi? Ateş kurtulabilecek mi? Ahmet Kartal bebek ölecek mi?

SÖZ DİZİSİ 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Söz dizisi 21. son bölümde tim hem Ateş’in hem de Ahmet Kartal bebeğin acısını yaşadı. Ateş, Erdem Yarbay vurulmasın diye önüne atladı ve kendini feda etti. Tim aslında Ateş’in veda yemeği için buluşmuştu, ancak Çolak yemeği basıp sivilleri rehin aldı. Eve gelen kadın terörist ise Ali Haydar’ın bebeği Ahmet Kartal’ı kaçırdı. Eylem teröristin peşine düştü. Tim ise her şeyden habersiz Hala Çolak’ın elinde rehin durumda. Yavuz arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yapıyor.

SÖZ DİZİSİ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 21. bölümün ardından Söz Dizisi 22. Yeni Bölüm Fragmanı merak içerisinde bekleniyor. Aksiyon ve gözyaşı dolu bir bölümün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman Star Tv’de yayınlanır yayınlanmaz sizlerle de paylaşacağız.