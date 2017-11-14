Ev hanımları da artık emekli olabilecek. Bunun için ev hanımlarının evde küçük işler yapması yeterli olacak. Evde yapacakları işlerle hem geçimini sağlayabilecek olan hanımlar, hem de sigortalı sayılacak. Üstelik ev hanımları bu işler sayesinde vergi ödemeden esnaf statüsünde de sayılacak.

Hali hazırda çalışanların emekli olabilmesi için SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi kurumlar var. Fakat ev hanımları için böyle bir şans şimdiye kadar sunulmamıştı. Artık ev hanımları da hem evde çalışma hem de emekli olma imkanına sahip olacak. Kendi imkanları ile evde üretim yapan ev hanımlarına emeklilik yolu da açılıyor. Üstelik esnaf sayılan ev hanımları vergiden de muaf sayılacak. Vergi kanununda yapılan son düzenlemede 'Esnaf Muaflığı' ev hanımları için büyük avantaj sağlıyor. Evlerinde süs eşyası ya da küçük işler yapan milyonlarca ev hanımı, emekli olma şansına da kavuşuyor.

EV HANIMLARI İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

İsteğe bağlı sigortalı olmak için ev hanımlarının mutlaka üretim yapması gerekiyor. Öyle büyük şeyler düşünmeyin. Evde örgü işi yaparak ya da fason işler alarak bile emekli olmanız mümkün. Ama bu işleri kendi imkanınız ile üretmeniz ve satmanız gerekiyor. Diğer yandan ev hanımlarının bir iş yerinde çalışmaması ve 18 yaşını doldurmaması da aranan diğer şartlar arasında yer alıyor.

EV HANIMLARI EMEKLİLİK BAŞVURUSUNU NASIL YAPACAK?

Ev hanımlarının emeklilik başvurusu yapabilmesi için öncelikle Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair vergi dairesinden yazı almaları gerekiyor. Daha sonra 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' dolduracak olan ev hanımları, kimlik fotokopisi ile birlikte vergi dairelerine başvuru yapabilecekler. Ev hanımları aynı zamanda ödeyecekleri prim karşılığında sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına da sahip olacaklar. 5 yıl prim ödeyen ev hanımlarının ölümü durumunda geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanabilecek.