Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80. Bölüm ile yine izlenme rekorları kırdı. EDHO yeni bölümde Meryem masada. Hızır ise cezaevindeyken dışarıya müdahale edemediği için Meryem’in başına bir şey gelmesinden korkuyor. Çünkü Hızır’ın düşmanları, şimdi onun yerine oturan Meryem’in peşine düştü. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80. Bölümde yaşananlar ve EDHO 81. Bölüm Fragmanı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80. Bölümde adeta Meryem fırtınası esti. Masaya oturur oturmaz Hızır’ın düşmanlarına tehditler yağdıran Meryem, bir yandan kendi hayatını tehlikeye attı ama yine de sözünden dönmedi. Hızır, her ne kadar masum olduğunu söylese de cezaevine gitmekten kurtulamadı. Meryem bulduğu her fırsatta cezaevine giderek kocasının yanında durduğunu dosta düşmana gösterdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80. son bölümün ardından, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 80. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır cezaevinde, Meryem ise masada. Hızır’ın bütün düşmanlarına kafa tutan Meryem, aslında hayatını büyük bir tehlikeye attı. Meryem’in başına bir şey gelmesinden endişelenen Hızır ise onu cezaevi ziyareti sırasında uyardı. Masadakilerden birinin Meryem’i öldürmek isteyeceğini düşünen Hızır, bunu kimin yapacağını ise bilmiyor. Meryem ve ailesi şu anda dışarıda ve yalnız. İlyas bu konuda elinden geleni yapıyor, ancak Hızır’ın bir an önce dışarıya çıkması gerek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80. Bölümün ardından dizinin hayranları hemen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.