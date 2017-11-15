15 Kasım 2017 Çarşamba günü altın güne nasıl başladı? Bugün gram altın ne kadar oldu? Bugün altın piyasasında son durum ne? Bütün bu soruların yanıtı hem yatırımcılar, hem de hediyelik olarak altın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Güne altın fiyatlarını nasıl başladığına ilişkin ilk açıklamalar gelmeye başladı. Gram altın bugün güne 159,90 liradan başladı. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları ne kadar oldu sorusu herkes tarafından merak ediliyor. 15 Kasım 2017 Çarşamba Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları şekillenmeye başladı. Yatırımcılar da vatandaşlar da altın fiyatlarını oldukça yakından takip ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 15 Kasım 2017 Çarşamba altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Bugün altın güne yine yükselişle başladı. Peki, 15 Kasım 2017 Çarşamba güncel altın fiyatlarında son durum ne? Bugün Altının gramı ne kadar? 15 Kasım 2017 Çarşamba çeyrek altın kaç para? İşte 15 Kasım 2017 tarihli güncel altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI – 15 KASIM 2017

15 Kasım 2017 Kapalıçarşı’da Çeyrek altın güne 253,07 alış, 258,80 satış fiyatı ile başladı. Gram altın ise bugün, 158,18 liradan alınırken, 158,22 liradan satılıyor. Yarım Altının alış fiyatı 504,56 lira iken, satış fiyatı ise 517,60 oldu. Tam altın ise bugün 1.043,92 liradan alınıyor, 1.070,03 liradan satılıyor. En çok merak edilen sorulardan biri de bugün 22 ayar bilezik fiyatları. Kapalıçarşı’da 22 ayar bilezik, 144,25 liradan alınıyor, 144,36 liradan satılıyor.