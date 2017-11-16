2018 yılı içerisinde asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu hükümet temsilcileri ve sendikalar bir araya gelecek. Aralık ayının son haftasına kadar yapılacak olan görüşmeler sonucunda ise 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda karara varılacak. İşte detaylar…

7 milyon asgari ücretlinin merakla belediği görüşmeler başlıyor! 7 milyon asgari ücretli vatandaşlar 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor ve zam yapılması için görüşmelerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Görüşmeler ise Aralık ayının ilk haftası ile beraber resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahibi olacağı görüşmeler Bakan Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başlayacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK

Görüşmelerin yapılacağı komisyonda ise işçilerin hakkını Türk-İş temsil edecek. İşverenlerin hakkını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) savunacak. Bakanlıkta yapılacak olan görüşmelerin ardından ise bu iki sendika yeniden görüşmeler yapacak ve bu görüşmeler nihayetinde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kararlaştırılacak.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda yapılacak olan görüşmeler ise Aralık ayının son haftasına kadar sürecek. Türk-İş enflasyon oranına göre ve bir işçinin hayat koşullarına göre maaşlarına net zam yapılması konusunda şartlar sunacakken, TİSK ise devletin işverene destek olarak vermekte olduğu 100 liralık desteğin aynı şekilde devam etmesini isteyecek. Yapılan görüşmeler sonrasında ise Aralık ayının son haftası itibari ile asgari ücrete yapılacak net zam belli olacak.