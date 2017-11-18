Arda Turan’ı 41 milyon Euro’ya transfer eden Barcelona, 10 milyon euroluk teklife Arda Turan’ı satacağını açıkladı.

Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Mundo Deportivo gazetesi Barcelona sorumlusu Gabriel Sanz, Arda’nın 41 milyona Euro’ya alındığını, ancak Barcelona’nın 10 milyon euroya futbolcuyu takımdan gönderebileceğini söyledi.

“BARCELONA ARDA TURAN İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR”

Arda Turan ile Barcelona’nın artık çalışmak istemediğini söyleyen Sanz, bu durumun Arda’ya da iletildiğini iddia etti. Mali açıdan da Barcelona’nın kadrosunu toparlaması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli gazeteci, henüz Arda için Barcelona’ya somut bir teklif gelmediğini belirtti.

“41 MİLYONA ALDILAR, 10 MİLYONA SATACAKLAR

Henüz Ahmet Bulut ile yapılan görüşme konusunda net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten Sanz, ortaya nasıl bir fikir çıkacağı konusunda beklemek gerektiğini söyledi. Yedek kulübesinde de Arda’nın çok bulunmadığını belirten başarılı gazeteci, artık her şeyin açık seçik ortada olduğunu ve bir iki gün içerisinde Arda’nın menajeri ile bir görüşme yapılacağını dile getirdi. Barcelona’nın Arda Turan için 41 milyon Euro ödediğine dikkat çeken Sanz, 10 milyon euro verilmesi durumunda Barcelona’nın Arda’yı verebileceğini söyledi. Ayrıca Arda’nın kiralık olarak gönderilmesi de söz konusu olabilir.