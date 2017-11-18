﻿ Başakşehir Cimbomu Ezdi Geçti! M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Başakşehir Cimbomu Ezdi Geçti! M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası dev bir maça sahne oldu. Fatih Terim Stadı’nda lider Galatasaray’ı ağırlayan Medipol Başakşehir, 3 gol atarak Adebayor’un yıldızlaştığı maçta Galatasaray’ı 5-1 mağlup etti. İşte detaylar…

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Başakşehir Cimbomu Ezdi Geçti! M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
Başakşehir Cimbomu Ezdi Geçti! M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1 Tarih: 2017-11-18 Saat: 21:44:05
Güncelleme : 2017-11-18 21:44:05

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası dev bir maça sahne oldu. Fatih Terim Stadı’nda lider Galatasaray’ı ağırlayan Medipol Başakşehir, 3 gol atarak Adebayor’un yıldızlaştığı maçta Galatasaray’ı 5-1 mağlup etti. İşte detaylar…

Başakşehir’den tarihi galibiyet! Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftası dev bir maça sahne oldu! Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında lider Galatasaray, Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir’e konuk oldu. İki takımda maça dengeli başlarken, ilk çeyrekten sonra Başakşehir ağırlığını ortaya koydu ve ilk golü 25. dakikada Attamah ile buldu.

Ataklarını sıklaştıran ve Galatasaray’a adeta top oynatmayan Başakşehir ikinci yarı bitmek üzereyken 41dakikada Adebayor ile bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA 4 GOL

 Maçın ikinci yarısında ise oyuna etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar baskılı başladıkları ikinci yarıda aradığı golü 55. dakikada Gomis’in ayağından buldu ve skor 2-1 oldu.

Sarı kırmızılılar golün etkisiyle baskı kurup beraberlik golünü bulmak isterken bu heyecanları çabuk bitti ve golün 3 dakika sonrasında Adebayor yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı.

Bu golün ardından oyunun kontrolünü yine Galatasaray’a vermeyen Başakşehir, 75. dakikada penaltı kazandı ve penaltıyı Adebayor gole çevirdi ve skor 4-1 oldu.

Bu skorun ardından ise ataklarına devam eden Başakşehir son dakikada Kerim Frei ile golü buldu ve maç 5-1 sona erdi.

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