Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir – Galatasaray maçının 27. dakikasında Abdullah Avcı ile Igor Tudor arasında bir pozisyon sonrası tartışma yaşandı. İki takımın teknik direktörü güçlükle sakinleştirildi.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında olaylar çıktı. Maçın 28. dakikasında yaşanan bir pozisyondan sonra Abdullah Avcı ve Igor Tudor arasında sinirler bir anda gerildi. İki teknik adam yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İKİ TEKNİK ADAM ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Medipol Başakşehir ile Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Fernando ve Visca arasında maçın 28. dakikasında yaşanan pozisyonda kenarda Tudor ve Abdullah Avcı arasında tansiyon bir anda yükseldi. Fernando'nun Visca'ya yaptığı faul nedeniyle Medipol Başakşehir oyuncuları ve yedek kulübesi hakeme ikinci sarı kart göstermesiği için tepkide bulundu. Bunun üzerine ev sahibi ekibin yedek kulübesine doğru yürüyen Igor Tudor, bir şeyler söyledi. Abdullah Avcı'da bir anda Tudor’un üzerine yürüyünce gerginlik çıktı.

4. HAKEM TUDOR’U UYARDI

Tudor ve Avcı arasında yaşanan gerginliğe 4. hakem müdahale etti. Tudor, kendisine ayrılan sınırların dışına çıktığı için 4. hakem tarafından uyarıldı. Avcı da bunun üzerine dördüncü hakeme dönerek Tudor’un çok konuştuğunu söyledi. İki taraf da güçlükle sakinleştirilerek kulübelerine geri gönderildi.