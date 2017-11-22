Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programının yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnak halkına yönelik ırkçı söylemlerinden dolayı kovulmuş, çok tepki çekmişti. Programın sunucusu Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı’ya sahip çıkarak bilinçli bir operasyon yapıldığını iddia etti ve “Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de yayınlanan futbol programlarında yorumcu olan Rasim Ozan Kütahyalı, ırkçı söylemlerinin ardından kanaldan kovuldu. Dün akşam yayınlanan Derin Futbol programında da olmayan Kütahyalı’ya tepkiler de çığ gibi büyüyor.

ERTEM ŞENER TEHDİT ETTİ

Derin Futbol programının dün akşam yayınlanan canlı yayınında programın sunucusu Ertem Şener ise Rasim Ozan Kütahyalı'ya sahip çıkarak, düşmanlarına bunu ödetecek güçte olduğunu söyledi. Şener yaptığı açıklamanın devamında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın 'Boşnak halkından özür dilemesine rağmen bilinçli bir operasyon yapıldığını iddia ederek, “Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Ertem Şener’in canlı yayında yaptığı bu açıklamanın ardından konu sosyal medyada anında gündem oldu. Ertem Şener’e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Kullanıcılar ''Boşnak halkını savunmak hakarete tepki göstermek ne zaman 'şer' odağı oldu.'' yorumlarını yaptı.