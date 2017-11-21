Şampiyonlar Ligi’nde ki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, Vodafone Park’ta karşılaştığı Portekiz takımı Porto ile 1-1 berabere kaldı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bunun yanı sıra siyah beyazlılar ilk defa son 16’ya kaldılar ve kasasına da 6 milyon Euro’yu koydular. İşte detaylar…

Beşiktaş tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi’nde ki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park’ta ağırladığı Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya geldi! Siyah beyazlılar taraftar desteği ile maça baskılı başladı ancak 29. dakikada pozisyon bulan Portekiz ekibi Felipe Augusto ile golü buldu. Temsilcimiz Beşiktaş ise bu gole 41. dakikada cevap verdi ve Cenk’in harika pasında Talisca durumu 1-1 yaptı.

VODAFONE PARK’TA TARİH YAZDI

Şampiyonlar Ligi’nde tek temsilcimiz olan siyah beyazlılar Vodafone Park’ta adeta tarih yazdı. Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda bulunan temsilcimiz topladığı 11 puan ile gruptan lider çıkmayı resmi olarak garantiledi ve son 16’ya kaldı.

Bunun yanı sıra siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi’nde ilk defa gruptan çıkma başarısı göstererek bu tarihi taraftarlarının önünde yazdı. Son 16’ya kalan temsilcimiz Beşiktaş, bu başarısı sayesinde 6 milyon Euro’yu kasasına koydu.