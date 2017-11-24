Altın fiyatları bir kez daha yükselmeye başladı. Bir süredir sabit seyreden çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son günlerde yeniden artış başladı. 24 Kasım Cuma Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. Bugün Çeyrek Altın Ve Gram Altın Ne Kadar oldu? 24 Kasım 2017 Cuma altın fiyatlarında nasıl bir gelişme yaşandı? Bugün gram altın kaç para? 24 Kasım Cuma Çeyrek altın kaç para?

24.11.2017 Cuma altın fiyatlarını sizler için araştırmaya devam ediyoruz. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırımcıların yüzü altından yana gülecek mi? Bugün çeyrek altın kaç para? Altın yeniden yükselmeye mi başladı? Altının yukarı yönlü eğilimi daha ne kadar devam edecek? Altın bu ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, hediyelik olarak altını tercih edenlerin ise eli yandı. Çünkü bir süredir altın yeniden yükselişe geçti. Peki, altının yükseliş seyri ne kadar daha devam edecek. İşte 24 Kasım Cuma Altın Fiyatları ve güncel altın piyasasında son durum…

24 KASIM 2017 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altını gram fiyatı bugün 163 TL civarında sabitlenmiş gibi görünüyor. Uzmanlar ise altının gram fiyatının 164 TL civarına da çıkabileceğini söylüyor. Çeyrek altın ise bugün 59,69 liradan alınırken 266,18 liradan satılıyor. Altının gram fiyatındaki yükselişe bağlı olarak Yarım altın alış fiyatı 519,38 TL olurken, satış fiyatı 532,36 lira oldu. Bugün Cumhuriyet altını 1075,71 liradan alınarak, 1091,97 liradan satılıyor. Güncel altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.