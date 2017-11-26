Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Malatyaspor ve Beşiktaş arasında gerçekleşen maç öncesinde Malatya’da tarihi ve turistik yerleri gezerek yöresel kıyafetlerle kılıç kuşanıp kamera karşısına geçti.

Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman, Malatyaspor’la Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan maç öncesinde Malatya’yı adeta keşfetti. Malatya’daki tarihi ve turistik yerleri gezen Orman, Yöresel kıyafetler giyerek kılıç kuşandı.

KILIÇ KUŞANARAK POZ VERDİ

Malatya’da yer alan tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Başkan Fikret Orman, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olan kıyafetleri giyerek eline aldığı kılıçla kameralara poz verdi. Battalgazi Konağı’na ziyarette bulunan Orman burayı oldukça detaylı inceledi. Yanındaki Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse ile yöresel kıyafetleri giyerek kılıç ve kalkanları eline alan Orman, Kameralara toplu şekilde poz verdi. Fikret Orman’ın kameralara yansıyan sıcak görüntüleri Beşiktaş taraftarını da gülümsetti. Yayınlanan fotoğraflara birçok Beşiktaşlı taraftardan yorum yağdı.