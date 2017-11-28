29 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları belli oldu. Altın, en çok tercih edilen aynı zamanda da en çok kazandıran yatırım aracı. Durum böyle olunca da vatandaşlar her gün altının güncel fiyatını merak ediyor. Peki, 29 Kasım Çarşamba Gram ve Çeyrek Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın bugün kaç para? Bugün Kapalıçarşı’da altının son durumu ne? İşte 29 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları hakkında detaylar…

Birkaç gündür durgun seyreden altın, bugün yeniden yükselmeye başladı. Gram altının fiyatı 164 liraya kadar dayandı. Yatırımcılar bu yükselişten memnun olsa da hediye için altını tercih eden vatandaşlar yükselen fiyatlardan şikayetçi. Peki, altında yükseliş devam edecek mi? 29 Kasım Çarşamba Gram altın kaç para? 29 Kasım 2017 güncel altın piyasasında son durum ne? Bugün altın ne kadar oldu? Merak edenler için altının son durumu haberimizde…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 KASIM 2017

29 Kasım 2017 Çarşamba günü altın, sabah saatlerine yükselişe başladı. Gram altın piyasaların açılması ile birlikte 164,00 TL’yi zorladı. Şu dakikalarda ise gram altının alış fiyatı 162,51 lira, satış fiyatı 162,58 lira olarak gerçekleşiyor. Çeyrek altın ise bugün 260,07 liradan alınıyor, 266,57 liradan satılıyor. Bugün Kapalıçarşı’da yarım altın 520,13 TL alış, 533,14 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan değişiklikleri sizlere haberimizden aktarmaya devam edeceğiz.