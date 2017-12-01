Son günlerin en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları. Bunun nedeni ise altının son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor olması. Özellikle yatırım tercihini altından yana kullananlar, gram altın fiyatlarını çok merak ediyor. Çeyrek altın da hediyelik almak isteyen vatandaşların ilgi alanına giriyor. 1 Aralık 2017 Cuma altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç para? 1 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

1 Aralık Cuma Güncel Altın Fiyatları belli oldu. Altının son günlerdeki yükselişi devam ediyor mu? Uzmanlar, altının güncel durumu hakkında ne söylüyor? Altın bugün ne kadar? 1 Aralık Cuma Güncel Altın Fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç para? Çeyrek altın bugün ne kadar?

1 ARALIK 2017 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün gram altının fiyatı 163 – 164 lira bandında seyretmeye devam ediyor. Günün açılışında gram altın 162.28 liradan alınırken, 162,29 liradan satılıyor. Bugün çeyrek altın ise 259,36 lira alış, 265,85 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Bugün yarım altın ise 518,73 liradan alınırken, 531,70 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Bugün Cumhuriyet altını 1076,73 liradan alınırken, 1092,90 liradan satılıyor. Tam ziynet altını ise bugün 1039,01 liradan alınırken 1072,27 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan değişiklikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.