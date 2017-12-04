Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra işçi ve bağkur emeklilerinin de beklediği haber geldi. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emeklilerine enflasyon farkı, Bağ-kur ve İşçi emeklisine ise yüksek zam göründü.

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon farkını merakla bekleyen memur ve memur emeklilerinin yanı sıra işçi ve Bağ-Kur emeklisine de müjdeli haber geldi. Enflasyon, yılsonunda yüzde 4’ü geçerse memur ve emeklisi aşan miktarda enflasyon farkı alacak. Memurlar için daha şimdiden 0,94 enflasyon zammı oluştu. Memurlar ve memur emeklileri, 2017 yılının ilk yarısında yüzde 3 zammın yanında yüzde 1,76 da enflasyon farkı almıştı.

ENFLASYON ZAMMI KESİN GİBİ

Memur ve emeklileri ile yapılan sözleşmeye göre 2017 yılında zam oranı 3+4 olarak öngörülmüştü. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon oranı yüzde 4,94 oldu. İkinci yarıda da enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar, enflasyon zammı alacak.

YÜZDE 5’E YAKIN ZAM OLABİLİR

Temmuz-Kasım enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyonun yüzde 4.97 çıkması ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yasa gereği artış olacak. 9 milyondan fazla SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyonun Aralık ayında sıfır çıkması durumunda bile Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 4,97 zam almaya hak kazanacak.

6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE 2017 ENFLASYON FARKI ZAMMI HESAPLANACAK

Enflasyon zammı, Toplu sözleşme hükmü gereğince 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Enflasyon zammının oluşması için 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki farkın yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Memurlar için yılın ilk beş ayındaki enflasyon rakamları şimdiden 0,94 enflasyon zammı oluşturmuş durumda.