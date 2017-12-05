5 Aralık Salı güncel altın fiyatları belli oldu. Altının son günlerdeki yükselişinin devam edip etmeyeceği herkes tarafından merak ediliyordu. Bugün altın güne düşüş ile başladı. Yine de birikim ve yatırım için altını tercih eden vatandaşlar, atın piyasasındaki güncel hareketleri merak ediyor. Peki, 05.12.2017 altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün kaç para?

05.12.2017 Salı altın fiyatları belli oldu. Son günlerde en çok merak edilen soruların başında gelen Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu yine gündemde. Çünkü altın son zamanlarda sürekli tarihi zirvesini görüyor ve vatandaşlar da altına olan ilgilerini arttırıyor. Bugün altının hızlı yükselişi geçtiğimiz günlere oranla durmuşa benziyor. Peki, Gram altın ne kadar? Uzmanların altın konusunda yorumları neler? Bugün güncel altın kaç lira?

KAPALIÇARŞI 05 ARALIK 2017 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın bugün güne 160-161 lira olarak başladı. Fakat ilerleyen saatlerde gram altın düşüşe geçti ve şu dakikalarda 160,86 liradan alınırken, 160,92 liradan satılıyor. Bugün çeyrek altın ise 257,43 lira alış, 263,87 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Bugün yarım altın ise 514,87’den alınıyor ve 527,74 liradan satılıyor. 05.12.2017 Salı altın fiyatlarında en çok merak edilen kalemlerinden biri olan Cumhuriyet altını ise 1071,42 lira alış, 1087,61 lira satış fiyatı ile güne devam ediyor. Tam ziynet ise 5 Aralık Salı günü 1033,96 liradan alınırken, 1067,09 liradan satılıyor.