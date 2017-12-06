CNN Türk canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilere yönelik düzenleme hakkında bütün detayları paylaştı. Peki, Taşeron işçiler kadroya alınırken sınav yapılacak mı? Taşeron işçiler de güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında taşeron düzenlemesine ilişkin bütün detayları paylaştı. Süreç içerisinde çok fazla bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, ilk günden bu yana birden fazla alternatif olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların 4 kademede sınıflandırıldığını söyleyen Sarıeroğlu, 450 bin kişilik kadro kapsamında tam kadro alan işçiler olduğunu ve bunların da kamu kuruluşlarında çalıştığını söyledi. Burada denetleyici kurumların da olacağını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, meclis gibi özel bütçeli kuruluşlar da olduğunu ifade etti. Bakan Sareroğlu, 450 bin kişinin hiçbir şart aranmadan direkt 657 sayılı devlet memuru kanunu olan 4/D statüsüne alınacağını söyledi.

“KİMSEYİ KIRMADAN EN İYİ MODELE ULAŞTIK”

Taşeron konusunda daha önce de bir çok tartışmaların yaşandığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sayının çok fazla olduğunu, kimseyi dışarıda tutmadan en sağlıklı modelin de bu olduğunu dile getirdi.

“450 BİN KİŞİ TAM KADROLU OLARAK ALINACAK”

450 bin kişiye bu düzenleme ile tam kadro verileceğini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, bu rakamın çok büyük olduğunu belirterek, şu anda kadroya alınan işçi sayısının 109 bin kişi olduğunu dile getirdi. Yeni düzenlemenin taşeron işçilere hayırlı olmasını dileyen Sarıeroğlu, şimdi sırada il özel idarelerinde ve belediyelerde çalışanların durumunun olduğunu söyledi.