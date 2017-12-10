Otoyollardan ve köprülerden kaçak geçiş yapan özelikle kamyon ve otobüsler hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan, artık getirilecek olan yeni çalışma sistemiyle bu araçların köprü çıkışından geri döndürüleceğini ve ağır cezalar yiyeceğini söyledi.

Otoyollardan ve köprülerden kaçak geçiş yapanlar yandı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ve Kuzey Otoyolunun devreye sokulmasıyla trafik akışı biraz olsun rahatlatılmak istenmiş ve bu yüzden de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden büyük kamyonların ve otobüslerin geçişi yasaklanmıştı. Ancak yine de yasak olmasına rağmen gece yarısında kamyonlar ve otobüsler bu köprülerden kaçak geçiş yapmaya devam ediyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise bu kaçak geçişler ile ilgili olarak bir açıklama yaptı ve yeni bir sistemin uygulanacağını açıkladı.

AĞIR CEZALAR KAPIDA

Bundan sonra köprüden kuralları delerek kaçak geçiş yapan kamyon ve otobüslerin artık ağır cezalar yiyeceğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Arslan, Valilik ile konuştuklarını ve artık kaçak geçiş yapanların köprü çıkışından döndürüleceğini ve ayrıyeten ceza kesileceğini duyurdu. Herkesin kurallara uyması gerektiğini söyleyen Arslan, kimsenin mağdur olmamasını istediklerini söyledi.

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yapmakta olan araçlar için yeni bir sistemin kurulduğunu açıklayan Bakan Arslan, kaçak geçiş yapan araçların gümrük kapısından cezalarını ödemeden geçemeyeceklerini de belirtti.