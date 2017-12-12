12 Aralık 2017 güncel altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Bugün altın fiyatları nasıl oldu? Altın yükselecek mi? Altında düşüş devam edecek mi? Altın piyasasında son durum ne? İşte 12.12.2017 altın piyasasında son durum ve güncel altın fiyatları…

12 Aralık Salı çeyrek altın fiyatı ne kadar? Bugün altın kaç lira? Altın piyasasında son durum ne gibi soruların yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Özellikle altına yatırım yapacak olanlar altın piyasasında son durumu yakından takip ediyor. Peki, 11 Aralık Pazartesi günü çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın kaç TL oldu? İşte 12 Aralık 2017 Altın Fiyatları son durum…

12.12.2017 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Bugün gram altının güncel fiyatı 153,83 alış, 153,89 satış fiyatı ile güne başladı. Bugün çeyrek altın ise 246,99 TL alış ve 252,58 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Yarım altının bugün alış fiyatı 492,43 TL, satış fiyatı ise 505,16 TL olarak gerçekleşti. Bugün tam altın 991,04 TL alış, 1.015,73 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Cumhuriyet Altını ise bugün 1.020,00 lira alış ve 1.030,00 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Ata Altının bugün alış fiyatı 1.018,82 TL ve satış fiyatı ise 1.044,31 TL olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında gün içerisinde yaşanan değişiklikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.