Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, Çağlar'ın tabutunun üzerine kabe örtüsü örtüldü.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Çağlar’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Çağlar’ın tabutunun üzerine cenaze töreni sırasında kabe örtüsü de örtüldü. İbrahim Çağlar'a son vedada Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa bir konuşma yaptı. Törenin ardından cenazesi cenaze arabasına alınan Çağlar, Sahrayıcedit Aile Kabristanı'na defnedildi.

“SİYASETTE İBRAHİM KARDEŞİMİZLE YOLA ÇIKTIK”

Çağlar'ın cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette Çağlar ile birlikte yola çıktıklarını belirterek, hiçbir zaman irtibatlarının kesilmediğini, inançlı biri olduğunu söyledi. Erdoğan, Çağlar’ın ailesine ve iş dünyasına başsağlığı dilerken, kaza ve kadere iman etmiş insanlar olduklarını, her şeyin kader olduğunu söyledi.

CENAZEYE SİYASET VE İŞ DÜNYASI AKIN ETTİ

Cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, iş ve sanat dünyasının önemli isimleri akın akın geldi. Diğer yandan cenaze töreni sırasında Çağlar'ın naaşının bulunduğu tabutun üzerine kabe örtüsü de örtüldü.