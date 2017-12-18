Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Çeyrek altın ve gram altının da dahil olduğu gerileme alıcıların yüzünü güldürdü. Peki, 18 Aralık 2017 Pazartesi gününde çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar…

18 Aralık 2017 Kapalıçarşı altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle giriş yaptı. Alıcılar Pazartesi günü altın fiyatlarında görülen düşük endeksli başlangıçla rahatlarken ekonomi analistleri altın fiyatlarındaki seyrin inişli çıkışlı fiyatlarda devam edeceğini ani yükselişler olsa da fiyatların aşırı bir yükseliş yaşamayacağını belirtti. Peki, 18 Aralık 2017 yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları kaç liradan güne başlangıç yaptı? İşte altın piyasasındaki son durum ve tüm detayları…

GRAM ALTIN 155 LİRA

Altın fiyatları 18 Aralık 2017 Pazartesi gününe rahat bir başlangıç yaptı. Yeni haftanın ilk saatlerinde düşüşle ilerleyen fiyatlarda gram altının 155 liraya gerilediği görüldü. Çeyrek altın 255 lirayla alıcısını bulmaya başlarken tam altın fiyatları güne 1.018 lirayla başladı. Yarım altın da gerileme yaşayan çeşitler arasında yer aldı ve 510,98 liradan güne başladı. Altının ons fiyatı 1.254 liradan işlem görmeye başlarken Cumhuriyet altını fiyatları yüksek endeksine devam etti ve 1.050 liradan güne giriş yaptı. 22 ayar bilezik 142,51 lira olurken beşli altın fiyatları 5.078 liradan işlem görmeye başladı.