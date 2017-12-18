Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, asgari ücretin asla enflasyonun altında bir rakamda olmayacağını belirtti. Taşeron düzenlemesi ile ilgili de konuşan Yıldırım, taşeronun içeriğine kimlerin dahil olup olmadığını ve içeriğinin belli olmadığını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde gazetecilerden gelen soruları cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, asgari ücret ve taşeron konusuna değindi.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ALTINDA OLMAYACAK

Asgari ücretin yeni yıla girmeden hemen önce işçi-işveren ve hükümetin belirlemeleri ile net bir rakamda belirlendiğini söyleyen Yıldırım, son olarak TÜRK-İŞ’ten teklif geldiğini ve DİSK’inde teklifini sunacağını belirtti. Sunulacak tekliflerin ardından tarafların bir araya gelerek gerekli müzakerelerde bulunacağını söyleyen Yıldırım, asgari ücretin en iyi şartlarda olmak üzere makul bir rakam üzerinde anlaşmaya varılacağını belirtti. Hükümet tarafından çalışanlara asla enflasyonun altında bir asgari ücret rakamı verilmediğini aktaran Yıldırım, ülkenin ekonomik durumunun da göz önüne alınarak asgari ücret konusunda karara varılacağını belirtti.

TAŞERON KADROSU TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Son olarak taşeron çalışanlarla ilgili verilen kadro kararına da değinen Binali Yıldırım, taşeron işçilerin devlette kadroya alınması için gerekli çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve kadro çalışmalarının içeriği ile çalışmalarda kimlerin olduğu hakkında henüz net bir bilgi kazanılmadığını söyledi. Taşeron kadro ile ilgili çalışmaların ilerleyen günlerde netlik kazanacağını söyleyen Yıldırım, şu anda konuyla ilgili ortaya çıkan her şeye itibar edilmemesi konusunda da uyardı.