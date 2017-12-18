Galatasaray’ın yaşanan üst süte mağlubiyetler ve takımın gidişatındaki sıkıntılar sonucunda toplantı kararı aldı ve bugün yapılacak toplantının ardından Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yolların ayrılmasına karar verileceği iddia edildi.

Galatasaray’da ayrılık rüzgarları esiyor. Üst üste gelen mağlubiyet ve Hırvat teknik adam Ugor Tudor’un yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray yönetiminin toplantı kararı aldığı ve Igor Tudor ile yolların ayrılması konusunun konuşularak Hırvat teknik adamla yolların ayrılacağı iddia edildi. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Sarı Kırmızılı takım zirveyi Başakşehir'e kaptırırken Galatasaray Yönetiminin de bu yenilgi sonrasında düğmeye bastığı ve gerekenin yapılacağını söylediği öğrenildi.

TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLANACAK

Galatasaray yönetiminin bugün saat 14.00’da yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısının ardından teknik adam Ugor Tudor ile yolların ayrıldığını açıklaması beklenirken bazı iddialar arasında bu toplantının Galatasaray tarihinin en kısa yönetim Kurulu toplantısı olacağı ve toplantının ardından Hırvat teknik adam Ugor Tudor ile yolların ayrıldığının resmi olarak açıklanacağı öne sürülüyor.

GALATASARAYDAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Hırvat teknik direktör Ugor Tudor ile yollar ayırdığını remi olarak duyurdu. Bugün saat 14.00'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından beklenen haber akşam saatlerinde geldi ve Sarı Kırmızılı kulübün gor Tudor ile yollarını resmi olarak ayırma kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray Kulübü kararı resmi sitesinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.