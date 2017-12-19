Araç sahiplerinin merakla beklediği cam filmi tartışmalarında son karar verildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantının ardından cam filmine yönelik kararın verildiği ve tartışmalara son noktanın koyulduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği toplantının ardından cam filmi tartışmalarına son nokta koyuldu. Gerçekleştirilen toplantıda, araçlardaki cam filmleri için alınan kararlar Bakanlık tarafından duyuruldu. Kararlar kapsamında, araçların ön camına ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olma şartıyla sürücülerin cam filmini uygulayabilecekleri belirtildi.

CAM FİLMİNDE ŞARTLI KABUL

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geride bıraktığımız hafta düzenlediği toplantı sonrasında araçlardaki cam filmi yasağıyla ilgili alınan kararı duyurdu. Düzenlenen toplantıda, son zamanların en çok tartışma konusu olan araçlardaki cam filmi tartışmasına son noktanın konulduğu ve alınan kararda, cam filmi uygulanacak olan araçların ön camında 180 derece ön görüş alanı olması ve uygulanan cam filmi ile beraber yüzde 70 ışık geçirgenliğine sahip olması şartı ile cam filmi uygulamasının yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

ARACIN ARKA CAMINA DA UYGULANABİLECEK Mİ?

Öte yandan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının toplantısında verilen kararda, aracın arka camına da cam filmi uygulanabileceği ve uygulanan filmin yüzde 70 ışık geçirgenliğinin altında olabileceği belirtildi. Ancak söz konusu cam filminin yolcu taşıma araçlarında yer alan acil çıkış camlarında olmaması şartı da konuldu.