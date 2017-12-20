Yaklaşık 850 bin taşeron işçi için çıkarılması beklenen kadro gündeminde yeni bir gelişme yaşandı. Verilen son bilgilerde, kadro düzenlemesinin KHK ile çıkarılacağı ve zaman kaybı yaşamadan işçilerin kadro düzenlemesinin gerçekleştirilmiş olacağı belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada taşeron işçilere kadro müjdesi verilmiş ve geriye kadro düzenlemesinin yapılması kalmıştı. Son yapılan açıklamalarda kadro düzenlemesinin bu yılsonuna kadar yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Binlerce taşeron işçinin gözü kulağı kadro açıklamalarındayken yapılan sürpriz bir açıklamada, kadroya geçiş sürecinin hızlandırıldığı belirtildi.

KHK İLE ÇIKARILACAK

Yapılan son açıklamalarda, meclisteki bütçe görüşmelerinin ardından kadro yasasının bu yılın sonuna kadar yetişemeyeceği ihtimali oluşması üzerine verilen sürpriz kararla taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin KHK ile yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Bu sayede kadro düzenlemesinde süreç hızlandırılmış olacak ve tasarı mecliste tartışmaya konu olmayacak. Öte yandan KHK kararı ile çıkarılmasına karar verilen taşeron kadro düzenlemesinin Cumhurbaşkanı onayından da geçmeyi beklemeyecek olması işçilerin kadro sürecine hız katmış olacak.

KİT İŞÇİLERİ DE KADROYA DAHİL EDİLECEK

Öte yandan yapılan sürpriz bir açıklama ile taşerona kadro düzenlemesine KİT’te çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçinin de dahil edileceği belirtildi. KİT’te çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde işçilerde yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacağı ve işçilerin çalıştıkları kuruma başvuru yaparak kadro sürecine dahil olabileceği aktarıldı.