Altın fiyatları 22 Aralık 2017 Cuma gününe düşüşle başladı. Tüm altın fiyatları mevcut düşüşten etkilenirken çeyrek altın ve gram altında yaşanan gerileme altın alıcılarını rahatlattı. İşte 22 Aralık 2017 altın piyasasındaki son durum ve detaylar…

Altın piyasası 22 Aralık 2017 Cuma gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Fiyatlar gerilemeyle güne başlarken Kapalıçarşı satış fiyatlarında çeyrek altın ve gram altının gerilemeye dahil olduğu görüldü. Ekonomi analistleri altın piyasasında durulmalar görüleceğini ve 2018 yılında altın fiyatlarında tarihi etkilenmeler yaşanacağını belirtti. Peki, 22 Aralık 2017’de altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durumlar…

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

22 Aralık 2017 altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı. Çeyrek altın 254 liradan yeni güne başlarken gram altın da 155 liraya geriledi. Tam altın fiyatları 1.016 liradan güne giriş yaptı. Yarım altın 509 liradan işlem görmeye başlarken ons altında gerilemeye dahil oldu ve yeni günde 1.267 liradan alıcısını bulmaya başladı. Cumhuriyet altını da 1.040 liradan vitrinlerdeki yerini aldı. 22 ayar bilezik 142,12 lirayla haftanın son gününe başlarken beşli altın da yaşanan gerilemeye dahil olan altın çeşidi oldu ve 5.064 liradan haftayı kapatarak işlemini sürdürdü.