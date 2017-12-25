Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müjdeli haberi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, asgari ücret kararlarının 29 Aralık 2017 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. İşte detaylar…

Binlerce çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Alınan bilgilere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son yapacağı toplantının 29 Aralık Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

ÇALIŞMA BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, son olarak asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, asgari ücret konusunda ücretlendirmenin de konuya dahil edildiğini ve şu anda sendikalı çalışanların sözleşme yapılmış süreçlerinin söz konusu olduğunu ve bu sürecin aynı şekilde devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda bu çalışanlara 52 günlük ilave tediye artışının olacağını aktardı.

SON TOPLANTIDA KARARA BAĞLANAMAMIŞTI

Asgari ücret kararı son yapılan toplantıda karara bağlanamamıştı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan görüşmelerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilirken bu toplantıda 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri kapsamında bir karara varılamamıştı. Yaklaşık 1 saatlik süren toplantı bir süreden sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti. Şimdi tüm gözler 29 Aralık 2017 Cuma günü yeniden ve son kez gerçekleştirilecek olan toplantıya çevrildi. Çalışanlar 29 Aralık 2017 Cuma gününde toplantıdan çıkacak olan asgari ücret kararının ne olacağını ve kararın neleri kapsayacağını büyük bir merakla bekliyor.