2017’nin son günü olan 31 Aralık 2017 Pazar gününde altın fiyatları hızlı bir tırmanışa geçti. Yılın son gününü ani bir artışla kapatan altın fiyatlarında çeyrek altın 260 liraya kadar dayandı. İşte 31 Aralık 2017 altın fiyatları ve detayları…

31 Aralık 2017 Kapalıçarşı altın fiyatları yılın son gününe damga vurdu. Alıcılarına büyük bir şaşkınlık yaratan altın fiyatları 2017’yi geride bıraktığımız Pazar gününde hızlı ve ani artışı ile yılın son gününde büyük bir sürpriz yaptı. Peki, 31 Aralık 2017 yılın son gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Fiyatlar yılı nasıl kapattı. Çeyrek altın ve gram altın 2017’nin son gününe nasıl başladı? İşte tüm detaylar…

ALTIN 2017’YE YÜKSEK FİYATLARLA VEDA EDİYOR

31 Aralık 2017 Pazar gününde yılın son günü başlangıcında altın fiyatlarında sürpriz bir artış yaşanıyor ve çeyrek altın 260,02 lirayla güne giriş yapıyor. Gram altın 158,88 lirayla 2017’nin son gününü açarken yarım altın 520,04 lira, tam altın 1.036 lirayla alıcısını bulmaya başladı. Cumhuriyet altını 1.065 liradan işlem görmeye başlarken altının ons fiyatı 1.303 lirayla 2017’ye veda ediyor. 22 ayar bilezik fiyatları yıla 145,04 lirayla yılı bitirirken beşli altın fiyatları 5.168 lirayla 2017’yi bitiriyor. Öte yandan altın 2017 yılı ekonomi değerlendirmelerine göre yatırımcısına gösterdiği artışlar sonrasında yüzde 22’lik kar kazandırması ile 2017’nin en iyi yatırım araçları arasında da yerini alıyor.