Şok Aktüel 3 Ocak 2018 İndirimli Ürünler Kataloğu yeni ve büyük kampanyaları ile yayınlandı. 3 Ocak 2018 ŞOK aktüel ürünleri kataloğu içerisinde yer alan indirimler 9 Ocak 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Tüketiciler için büyük fırsat haline gelen Şok Aktüel 3 Ocak 2018 kataloğu içerisinde yer alan indirimli ürünleri sizler için inceledik. İsterseniz zaman kaybetmeden, bu hafta Şok markette yer alan indirimli ürünlere bir göz atalım…

Şok Market tarafından Çarşamba günü yapılan indirimler tüketiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Şok Aktüel 3 Ocak 2018 kataloğu içerisinde yer alan ürünler Çarşamba gününden itibaren Şok Market raflarında yerini alacak ve bu katalog içerisinde yer alan indirimli ürünler 9 Ocak 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Şok aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan kaliteli ürünleri sizler için inceledik. İşte, 3 Ocak 2018 ŞOK aktüel ürünleri kataloğu indirimli ürünleri ve detayları…

Şok aktüel 3 Ocak 2018 indirimli ürünler kataloğunun ilk sayfasında özenle seçilmiş çok özel indirimler yer alıyor. Bu hafta 3 yıl garantili, 9 KG yıkama kapasitesi ve 1200 devir ile İndesit marka iwe 91283 sl çamaşır makinesi Şok markette sadece 999 TL fiyatı ile yer alıyor. Ayrıca Çamaşır makinesini kredi kartına 6 taksit imkanı ile de alabilirsiniz. KUER 2 kapaklı 8 gözlü dolap 2 yıl garanti ile bu hafta Şok markette sadece 159 TL fiyatı ile yer alıyor. 60 x 140 cm farklı renk ve desenlerde keçeli ütü masası kılıfı ise bu hafta Şok markette 9,95 TL, 18 metre asma kapasiteli Çamaşır Kurutmalığı ise 27,50 TL fiyatı ile sizleri bekliyor.

Şok Market indirim kataloğu ikinci sayfasında ise Saç kurutma makinesi askısı 1,95 TL, Çamaşır selesi 14,90 TL, Titiz klozet fırça takımı 5,95 TL, Bay - Bayan Gezer marka terlik çeşitleri 7,70 TL fiyatı ile müşterilere sunuluyor.

Şok Market, dünyaca ünlü markaların ürünlerini de müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta Şok Aktüel 3 Ocak 2018 kataloğu 3. sayfasında 3 kademeli değişen hız ayarı ile Philips saç kurutma makinesi sadece 89,90 TL, 2400 W Philips buharlı ütü 139 TL fiyatı ile sizlere sunuluyor.

3 Ocak 2018 ŞOK aktüel ürünleri kataloğu dördüncü sayfasında ise 180 kg kapasiteli Sinbo dijital baskül 24,90 TL fiyatı ile sizleri bekliyor. Şok marketin diğer indirimli ürünlerine gelecek olursak, Ütü masası 49,90 TL, Tuvalet kağıdı askısı 3,95 TL, Parex temizlik seti 13,90 TL, kağıt havlu askısı 4,95 TL fiyatı ile siz değerli Şok Market müşterilerine sunuluyor.