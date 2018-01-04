4 Ocak 2018 bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek ve gram altın kaç lira? Vatandaşlar altın piyasasını yakından takip ediyor ve altının son durumunu merak ediyor. Altın fiyatları bir türlü yerinde durmuyor ve sürekli olarak hareketli bir seyir izliyor. Peki, 4 Ocak çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Vatandaşların birikim ve yatırım için tercih ettiği altının yükselişi sürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? İşte 4 Ocak 2018 bugün güncel altın fiyatları son durumu…

04.01.2018 Perşembe altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Bugünlerde altının hareketli seyri nedeniyle vatandaşlar da sık sık altın piyasasının son durumunu arıyor. 4 Ocak altın fiyatları bugün durgun bir seyir izliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün kaç lira? Kapalıçarşı’da 04 Ocak 2018 altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç para?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? – 04 OCAK 2018

Bugün gram altın fiyatları durgun bir seyir izliyor. 158,96 liradan alınan gram altın 158,97 liradan satışa sunuluyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? – 04 OCAK 2018

Çeyrek altın ise bugün 254,53 lira alış, 260,89 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Bugün yarım altın ise 509,05 liradan alınırken, 521,78 liradan satılıyor.