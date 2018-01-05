5 Ocak 2018 Cuma Güncel Altın Fiyatları ne kadar oldu? 5 Ocak Cuma çeyrek altın kaç lira? Bugün gram altın ne kadar gibi sorularınızın yanıtını sizler için araştırdık. Altın piyasasında son durum, altına yatırım yapan ya da hediyelik almak için altını tercih eden herkes tarafından takip ediliyor. Peki, 5 Ocak 2018 Cuma günü çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları kaç lira? 05.01.2018 gram altın kaç para?

5.1.2018 Cuma altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve tam altında son durum haberimizde sizleri bekliyor. 5 Ocak Cuma günü altın fiyatları hafif bir yükseliş eğilimi gösterdi. Ufak kıpırdamalar olsa da altına yatırım yapanlar bu kıpırdama ile umutlandı. Peki, bugün Gram altın ne kadar? 05.01.2018 çeyrek altın kaç lira? Uzmanlar altın yatırımı konusunda ne diyor?

05 OCAK 2018 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün günün açılışında 159,01 lira alış, 159,08 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Gün içerisinde gram altında yeni kıpırdanmalar bekleniyor.

05 OCAK 2018 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün Kapalıçarşı’da çeyrek altının alış fiyatı 254,52 TL olurken, satış fiyatı ise 260,88 TL oldu. Yarım altın bugün 509,04 TL alış, 521,76 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.