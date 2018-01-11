Altın piyasasında son durum, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bütün yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından internet üzerinde her gün aranıyor. Peki, 11 Ocak 2018 Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar? Güncel altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı da çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç lira? İşte 11 Ocak 2018 Perşembe altın piyasasında son durum…

11.01.2018 güncel altın piyasası hem hediyelik olarak altın almak isteyen hem de yatırımlarını altın üzerinden değerlendirenler tarafından merakla takip ediliyor. Yatırımcıların yakın markajında olan altın fiyatlarını biz de güncel olarak sizlere ulaştırıyoruz. Kapalıçarşı'da bugün altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte bu soruların tamamının yanıtı 11 Ocak 2018 Perşembe altın fiyatları haberimizin devamında sizleri bekliyor…

11 OCAK 2018 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün Dolar kurunda yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında da artış yaşandı. Gram altın bugün güne yüzde 0,23 artışla 159,3 liradan başladı. Daha sonra ise altının gram fiyatı arttı ve 160,10 lira seviyesinde dengeyi buldu. İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise bugün 265,00 lira seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı ise bugün 1.308 doların desteği ile 1.314 doların ise direnç konumuna geldi.