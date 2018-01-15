Altın fiyatları yeni haftaya oldukça hareketli başlıyor. Piyasalarda dalgalanmalı ilerleyen fiyatlarda yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününde gram altının düşüşe geçtiği görülürken çeyrek altının yükselmeye devam ettiği belirlendi. İşte 15 Ocak 2018 altın fiyatları…

15 Ocak 2018 Pazartesi gününde Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketli bir ilerleyiş görüldü. Geride bıraktığımız haftayı inişli çıkışlı kapatan altın fiyatlarında yeni haftada da dalgalanmalar görüldü. Çeyrek altının yükselişine hız kesmeden devam ettiği görülürken gram altının düşüşe geçerek alıcısının yüzünü güldürdüğü görüldü. Peki, 15 Ocak 2018 Pazartesi gününde altın fiyatlarında genel ilerleyiş nasıl oldu? Hangi altın fiyatı yükseldi, hangi altın fiyatı düştü? İşte tüm detaylar…

GRAM ALTIN 161 LİRA

Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı. Yeni günün ilk saatlerinde 161,63 lirayla alıcısını bulmaya başladığı belirlendi. Çeyrek altın ise tam tersi yeni haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın alıcısını 263,78 lirayla karşılarken tam altın ise 1.051 lirayla güne giriş yapan altın çeşidi oldu. Yarım altın fiyatları da yeni güne ve yeni haftaya yüksek başlayan altın çeşidi oldu ve 527,56 liradan işlem görmeye başladı. Altının ons fiyatı 1.337 lirayla düşüş yaşarken Cumhuriyet altını ise 1.077 liradan alıcısını karşıladı. Diğer yandan 22 ayar bilezik fiyatları 147,13 lira, beşli altın ise 5.243 liradan güne başlangıç yaptı.