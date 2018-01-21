Altın fiyatları hafta sonunun son güzü olan Pazar güne hareketli başladı. Hafta sonunda hareketli düzeyde ilerleyen altın fiyatları alıcısını şaşırtmaya devam ediyor. İşte 21 Ocak 2018 Pazar gününde altın fiyatlarında yaşanan son durum ve altın piyasasıyla ilgili detaylar…

21 Ocak 2018 Pazar gününde Kapalıçarşı altın fiyatlarında yüksek ilerleyiş devam ediyor. Altın piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken altın fiyatlarındaki bu ilerleyişin ne kadar devam edeceği de merak ediliyor. Ekonomi analistlerinden gelen bilgilere göre, altın fiyatlarında devam eden yüksek ilerleyiş bir süre daha bu şekilde devam edecek ve altın fiyatları alıcısının beklediği düşüşü yaşamayacak. Altın fiyatları yatırımcılarının yüzünü güldürürken fiyatlardaki son gelişmeler de merak ediliyor. Peki, çeyrek altın Pazar gününe nasıl başladı? Gram altın düştü mü, yükseldi mi? İşte 21 Ocak 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve detayları…

ÇEYREK ALTIN 266 LİRA

21 Ocak 2018’in ilk saatlerinde çeyrek altın 266,40 lirayla güne başlangıç yapıyor. Gram altın da hafta sonunun son gününde yükseliş göstererek 163,26 liradan ilerlemesini sürdürüyor. Ons altın 1.332 lira olurken yarım altın 532,80 lirayla yeni güne başlıyor. Tam altın fiyatları 1.062 lirayla alıcısını karşılamaya başlarken Cumhuriyet altını 1.090 lirayla işlem görmeye başladı. 22 ayar bilezik fiyatları 148,59 liradan vitrinlerdeki yerini alırken beşli altın ise 5.295 lirayla yeni güne başlangıç yapan altın çeşitleri arasında yerini aldı.